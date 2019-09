Le prof d’Al-Hoceïma a encore frappé! (PHOTOS)

Sa démarche pédagogique est aussi originale qu’innovante. Lui, c’est Hicham El Faquih, le célèbre enseignant d’Al-Hoceïma.

Pour rappel, la rentrée scolaire de l’année écoulée, il s’était affublé d’un costume de Mickey Mouse. Ce déguisement avait eu le plus grand effet sur ses élèves et les réseaux sociaux n’avaient pas manqué de saluer vivement cette idée géniale.

Hicham El Faquih, qui a eu l’insigne honneur d’avoir été décoré par le roi Mohammed VI du Wissam du Mérite national (Al Moukafaa Al Watania), l’année dernière, a “récidivé” à la rentrée scolaire 2019-2020. Et il ne compte pas en rester là car il a l’intention de perpétuer cette louable et innovante tradition, chaque début d’année scolaire. Et ce, au grand bonheur de ses élèves chanceux d’avoir un tel enseignant.

Cette année, au lieu de Mickey Mouse, ils ont eu droit à la visite de “Baba Achour”, notre Père Noël national, qui a tenu à déposer plein de cadeaux sur les pupitres des élèves de Hicham El Faquih.

Larbi Alaoui