Le producteur marocain RedOne endeuillé (PHOTO)

RedOne, de son vrai nom Nadir Khayat, est endeuillé par la perte de sa mère après un long combat contre la maladie.

Suite à cette triste disparition, de nombreuses célébrités se sont empressées de lui présenter leurs condoléances et prier pour la mémoire de la défunte. «Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Mes sincères condoléances. Que Dieu vous accorde courage et patience pour surmonter cette terrible épreuve», a écrit l’actrice Farah El Fassi sur son compte Instagram.

«Nos sincères condoléances aux proches et amis de la défunte. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde», a également posté le prédicateur Redouane Ben Abdeslam.

A noter que RedOne avait également perdu son frère, il y a deux ans, des suites d’une longue maladie.

H.M.