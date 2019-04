Le prince Moulay Rachid préside un dîner offert par le roi

Le prince Moulay Rachid a présidé, samedi à Rabat, un dîner offert par le roi Mohammed VI en l’honneur des invités de la 46ème édition du Trophée Hassan II de Golf et de la 25ème édition de la coupe Lalla Meryem, organisées sous le Haut patronage du roi du 22 au 28 avril.

A son arrivée, le prince Moulay Rachid, Président de l’Association Trophée Hassan II de Golf, a passé en revue un détachement des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre du tourisme, du transport aérien de l’artisanat et l’économie sociale, Mohamed Sajid et le ministre de la jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, ainsi que par d’autres personnalités.

Par la suite, le prince Moulay Rachid s’est dirigé vers le salon d’honneur où il a été salué par les invités internationaux, nationaux et les partenaires avant de rejoindre la salle du dîner.

Le 46è Trophée Hassan II et la 25è Coupe Lalla Meryem, qui se tiennent du 22 au 28 avril au mythique Royal golf Dar-Esalam sous le Haut Patronage du roi, sont devenues les événements à ne pas manquer pour les férus de la petite balle blanche.

Les épreuves du Trophée Hassan II connaissent la participation de 156 joueurs de différentes nationalités, alors que la Coupe Lalla Meryem rassemble 126 golfeuses.

S.L. (avec MAP)