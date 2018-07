Le prince Moulay Rachid a présidé un déjeuner au Golf Royal de Tanger

Ont pris part à ce déjeuner, les présidents des deux Chambres du Parlement, les Conseillers du roi, les membres du gouvernement, les Hauts Commissaires, les présidents des institutions constitutionnelles, les officiers supérieurs de l’Etat-Major des Forces Armées Royales et les membres du Corps diplomatique accrédité au Maroc, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.

