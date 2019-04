Le prince Moulay El Hassan a présidé l’ouverture du SIAM

Le prince héritier Moulay El Hassan a présidé, ce mardi 16 avril à Sahrij Souani à Meknès, l’ouverture de la 14ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2019).

Organisé du 16 au 21 avril sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, autour du thème “l’agriculture, levier d’emploi et avenir du monde rural”, le 14ème SIAM connaît la participation de 1.500 exposants représentant 60 pays. Ce salon constitue l’occasion propice aux participants de discuter de la question de l’emploi dans un secteur qui ne cesse de se moderniser et de se développer, ce qui le met en situation de besoin en compétences hautement formées. Il présentera à pas moins d’un million de visiteurs les potentialités et les opportunités qu’offre l’agriculture marocaine, en particulier aux jeunes et à la population rurale.

Par ailleurs, cette édition revêt un intérêt particulier puisqu’elle marquera la fin du Plan Maroc Vert (PMV à l’horizon 2020) qui a fait état d’un bilan positif renforçant la position de l’Agriculture comme premier pourvoyeur d’emploi.

Déployé sur une superficie de 185.000 m² dont 95.000 m² couverts, le SIAM 2019, qui se compose de 10 pôles thématiques (Régions, Sponsors et institutionnels, International, Nature et vie, Agro-fourniture, Produits, Machinisme, Elevage, Produits de terroir et Conférences), constitue un rendez-vous annuel incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine agricole et confirmer le rôle crucial que joue l’agriculture en tant qu’un des leviers majeurs de la croissance économique.

