Le prince héritier d’Abou Dhabi a reçu Akhannouch, porteur d’un message au roi

Le prince héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, commandant suprême adjoint des Forces armées des Emirats arabes unis, a reçu, ce samedi à Abou Dhabi, Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, émissaire du roi Mohammed VI.

Lors de cette audience, qui s’est déroulée en présence de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Akhannouch a transmis les salutations du Souverain au Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, président des Emirats arabes unis, et au Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, ainsi que les vœux de santé et de bonheur de Sa Majesté à leurs Altesses, et de davantage de progrès et de prospérité à l’Etat des Emirats arabes unis et à son peuple.

De son côté, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan a chargé Akhannouch de transmettre ses meilleures salutations au roi Mohammed VI, exprimant ses souhaits de progrès et de développement constants pour le Royaume du Maroc et son peuple frère, sous la sage conduite du Souverain.

Les deux parties ont passé en revue les relations fraternelles solides liant les deux pays et les moyens de renforcer les divers aspects de la coopération, notamment dans les domaines de l’investissement et de l’économie.

Elles ont également passé en revue la situation dans la région arabe et un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun et ont échangé les points de vue à leur sujet.

