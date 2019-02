Le prince Harry et son épouse attendus au Maroc

Le palais de Kensington a annoncé aujourd’hui que le prince Harry et son épouse Meghan Markle effectueront ce mois-ci une visite officielle au Maroc. Le duc et la duchesse de Sussex seront au Royaume du samedi 23 au lundi 25 février.

Cette visite a été programmée à la demande de la reine Élisabeth. Pour l’instant, aucune information sur le programme de la visite n’a été dévoilé.

La visite du prince Harry et de son épouse au Maroc intervient près de quatre décennies après celle de la reine d’Angleterre. En 1980, la monarque, alors âgée de 53 ans, s’est rendue au Maroc pour la première et la dernière fois dans le cadre de sa tournée de deux semaines en Italie et en Afrique du Nord.

Rappelons que le couple royal attend son premier bébé en avril prochain.

Aymane A.K.