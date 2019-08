Le président sénégalais a écrit au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Sénégal, Macky Sall, à l’occasion du 20è anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, le président Macky Sall exprime au roi ses chaleureuses félicitations et au peuple marocain ses souhaits ardents de bien-être et de progrès continus. En cette heureuse circonstance, Macky Sall réitère au Souverain sa constance disponibilité à poursuivre les efforts communs pour le raffermissement des excellents liens d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux peuples unis.

S.L. (avec MAP)