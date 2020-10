Le président guinéen a reçu un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Guinée, Alpha Condé, à l’occasion de la fête de l’Indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime à Condé ses sincères félicitations et souhaite au peuple guinéen progrès et prospérité.

A cette occasion, le roi se félicite des excellentes relations « empreintes d’amitié et de considération mutuelle » que le Royaume du Maroc et la République de Guinée entretiennent, exprimant sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président guinéen en faveur d’une coopération bilatérale fructueuse, « digne des aspirations des deux peuples et des liens séculaires de fraternité africaine qui les unissent ».

S.L. (avec MAP)