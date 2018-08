Le président chinois écrit au roi Mohammed VI

Dans ce message, le président chinois exprime à au roi ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de succès, relevant que depuis la visite d’Etat du Souverain en Chine en 2016, les relations sino-marocaines maintiennent un bon élan de développement.

