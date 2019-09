«Le pont de la mort» sème la terreur à Azilal

Les habitants d’Azilal sont en colère. Et pour cause, une partie d’un pont fraîchement construit par le ministère de l’Equipement et du transport s’est quasiment effondrée, ce qui représente un véritable risque pour les voitures et les camions.

Sur les vidéos qui ont largement circulé sur la Toile, les habitants, qui l’ont qualifié de «pont de la mort», ont tiré la sonnette d’alarme et appelé les responsables à intervenir pour éviter qu’une véritable tragédie ne se produise.

Ils ont expliqué qu’une partie du pont s’est effondrée parce que ce dernier n’a pas été bien construit, précisant que les conducteurs risquent leurs vies puisqu’ils n’ont pas d’autres routes par lesquelles ils pourraient passer.

S.L.