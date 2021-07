Le polémiste Cheikh EL Kettani se mêle des affaires intérieures du peuple tunisien

Pendant que les Marocains, mass media et vox populi, s’inquiètent de la situation sanitaire très alarmante que connaît la Tunisie et s’interrogent sur l’avenir social et politique du peuple tunisien frère, Hassan El Kettani est d’un autre avis plus virulent et inapproprié.

Ainsi, via son compte sur le réseau social Twitter, le dénommé Cheikh El Kettani, prédicateur incarcéré en 2003 et jugé suite aux attentats meurtriers à Casablanca de la même année, a écrit que « plusieurs Tunisiens sont satisfaits des coups d’Etat que connaît leur pays, comme ils ont préféré l’abject (al khabit) Essebsi en tant que président à la place de Moncef Marzouki ».

Le polémiste prédicateur salafiste a continué ses attaques contre la Tunisie en renchérissant: » Le peuple a été éduqué par Bourguiba, puis par Benali, et la révolution du Jasmin n’a rien changé ». De bien entendu, ce tweet incendiaire ne va pas manquer de susciter colère et indignation en Tunisie.

De même qu’au Maroc, de nombreuses voix se sont élevées pour crier au scandale et les internautes du Royaume n’ont pas manqué d’exprimer leur indignation et se sont fortement insurgés à l’encontre de cette sortie hasardeuse et folle de ce salafiste obscurantiste, selon eux, qui ne manque nulle occasion de faire parler de lui, à tort et à travers.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que ce verbeux Cheikh El Kettani se permet impunément de susciter la zizanie et de déverser sa haine et son venin via les réseaux sociaux et avait déjà perpétré les mêmes insanités après la terrible explosion qu’avait connue le port de la capitale libanaise, Beyrouth, le 4 août 2020.

Larbi Alaoui