Le plus vieux bijou du monde découvert… à Essaouira !

« Essaouira a vécu aujourd’hui l’un des moments les plus exaltants et les plus émouvants de sa longue histoire avec la découverte dans la grotte de Bizmoune, à proximité de la ville, d’une parure de bijoux vieille de 150.000 ans », a déclaré, mardi à Dar Souiri, André Azoulay, Conseiller du roi.

« Exaltant, car cette parure, la plus vieille du monde connue à ce jour, incarne à sa façon les valeurs auxquelles Essaouira a choisi d’identifier sa renaissance depuis une trentaine d’années », a ajouté Azoulay lors d’une journée d’information dédiée à la présentation de la découverte d’éléments de parure à la grotte de Bizmoune, soulignant « qu’il s’agit là des premiers indices de l’humanité faisant apparaître l’existence de relations structurées entre membres d’un même groupe ou de groupes différents, cette parure illustrant pour la première fois et à sa façon l’existence d’une forme de langage, voire d’une langue, à l’époque de l’Homo-Sapiens. »

« Les astres se sont alignés pour révéler au Monde, depuis Essaouira, qu’il y a 150.000 ans, les objets, en l’occurrence la parure de Bizmoune, ont pour la première fois incarné la centralité de la place de la femme dans les sociétés d’Homo-Sapiens », a encore déclaré le Conseiller du roi en mettant en relief la place qui est celle désormais du Maroc depuis Essaouira dans la « formidable histoire de la Terre et de l’Humanité ».

S’adressant pour conclure aux équipes marocaines et internationales de chercheurs et de savants à l’actif desquels « il faut inscrire l’exceptionnelle performance réalisée à Essaouira », Azoulay a rendu un vibrant hommage au Professeur Abdeljalil Bouzouggar, Professeur d’archéologie préhistorique à l’INSAP (Rabat), « figure militante, engagée et emblématique » d’une équipe associant les chercheurs des Universités d’Aix en Provence, d’Arizona, d’Allemagne et d’Espagne.

S.L. (avec MAP)