Le plan d’Autoroutes du Maroc pour réduire les accidents

Pour Autoroutes du Maroc, la question de la sécurité routière bénéficie d’une attention particulière. Elle même inscrite parmi les priorités du plan stratégique de la société. Anouar Benazzouz, Directeur général de ADM, nous détaille les principaux points de cette feuille de route

Quelle est la place de la sécurité routière au sein d’ADM ?

La sécurité routière est inscrite dans l’ADN de la société des Autoroutes du Maroc (ADM), de la conception des projets d’infrastructures jusqu’à leur réalisation, au niveau de l’exploitation depuis l’entrée sur le réseau autoroutier jusqu’à la sortie du client-usager sans oublier la communication avec l’usager et l’éducation du jeune public à une sensibilisation générale dans l’objectif d’agir sur les comportements au volant. Responsabiliser l’usager est capital, la sécurité est notre responsabilité commune.

Quelles sont les actions qui ont été prises dans le cadre de la prévention routière ?

ADM a entrepris de grands chantiers pour renforcer la sécurité autoroutière. Le développement rapide du réseau à la fois en termes d’infrastructures, qui comprend à ce jour 1.800 km et de trafic transitant sur l’autoroute, qui est de 400.000 véhicules par jour en moyenne, soit 1.200.000 client-usagers. ADM a lancé un plan ambitieux : «AGIR : Action globale contre l’insécurité routière». Ce plan vise à diminuer durablement le nombre d’accidents sur le réseau autoroutier et à réduire le nombre de morts de 50% à l’horizon 2021 et 75% d’ici 2025 à travers une feuille de route adaptée aux spécificités du réseau autoroutier. Le plan AGIR s’appuie sur une approche globale touchant à la fois l’investissement en infrastructures, les nouvelles technologies, la formation des ressources humaines et la concertation avec le renforcement des liens de partenariat et de travail en équipe avec tous les acteurs qui interviennent sur le réseau autoroutier.

La prévention routière implique plusieurs intervenants. Qui sont vos partenaires pour assurer cette mission ?

Toujours dans le cadre du programme AGIR, une convention a été signée en avril 2018 entre ADM et la Direction générale de la protection civile (DGPC), elle a pour objet la construction sur le réseau autoroutier, l’équipement, le fonctionnement et l’entretien de 11 postes prioritaires permanents de secours ainsi que l’acquisition de 13 ambulances et 13 véhicules de secours et de sauvetage et de leurs équipements. L’objectif de ce partenariat stratégique est d’améliorer la durée d’intervention des équipes de la Protection civile sur le réseau autoroutier national en disposant d’un poste tous les 100 km en moyenne. Pour la concrétisation de cette convention, les deux partenaires ont mobilisé un budget de 30 millions de DH dont les deux tiers pris en charge par ADM. Cette initiative constitue un des jalons importants du plan AGIR et permettra d’accompagner l’extension du réseau autoroutier national et l’augmentation de son trafic via le renforcement du dispositif d’assistance rapide. Afin de renforcer davantage la sécurité sur le réseau autoroutier, une seconde convention de partenariat a été signée par le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau (Direction des routes, la Direction du transport routier et de la sécurité routière), ADM et la Gendarmerie royale pour la sécurisation des ouvrages de franchissement (passerelles, passages supérieurs, etc.) des autoroutes nationales par le biais de l’installation de dispositifs de vidéosurveillance au niveau des ouvrages de franchissement et principalement dans les zones à risque. En plus de cette mesure, le réseau sera progressivement sécurisé grâce à un grillage fin qui sécurisera les passages supérieurs. Un partenariat renforcé pour mieux pallier aux actes de vandalisme et aux désagréments qui peuvent surgir sur le réseau.

Comment réduire les accidents sur les autoroutes ?

Plus de 50% des accidents sont dus à l’excès de vitesse, au manque de sommeil et à l’éclatement des pneus. La baisse de vigilance au volant est l’une des principales causes d’accidents survenus sur les autoroutes. Il faut savoir que l’hypovigilance peut aller jusqu’à la somnolence et même à l’endormissement. Le respect de la limitation de vitesse aux péages est également très important : nous invitons nos clients-usagers à se conformer aux indications des panneaux de limitation de vitesse aux abords des péages. Les changements à l’improviste et sans signalement (clignotant) de voies lors d’un dépassement, d’un rabattement ou d’une entrée d’autoroute sont également très dangereuses au même titre que la conduite en continue sur la 3e voie qui doit rester vide ; elle sert uniquement à doubler et se remettre systématiquement sur la voie de droite.

Quelles sont les actions entreprises pour assurer la sécurité des infrastructures ?

ADM a entrepris plusieurs chantiers destinés à renforcer la sécurité autoroutière sur l’ensemble de notre réseau de 1.800 km. L’organisation des campagnes de sensibilisation à la sécurité autoroutière et ses propres particularités en ciblant non seulement les clients-usagers automobilistes mais également les élèves au niveau des établissements scolaires et les communautés riveraines à l’axe autoroutier pour les inciter à emprunter les passerelles, à titre d’exemple, implantées toutes les 10 mn. ADM assure l’assistance des clients-usagers à travers la multiplication de patrouilles et l’augmentation des fréquences des rondes de même qu’avec la mise à disposition d’un numéro dédié (assistance téléphone) aux clients-usagers, ils peuvent solliciter une assistance à n’importe quel moment en composant le 5050. Disponible 24h/24 et 7j/7. Nous avons également lancé l’appli «ADM Trafic» qui permet aux usagers d’être informés en temps réel de l’état du trafic sur l’ensemble du réseau autoroutier. Parallèlement, ADM poursuit son programme : «Pose de passerelles» afin d’éviter aux piétons d’avoir à traverser les autoroutes. Le choix des emplacements d’installation des passerelles se base sur des enquêtes de terrain fiables, ciblées et précises. Le Pass Jawaz est devenu également à la portée de toutes les bourses et offre plus de confort et de sécurité lors des passages au niveau des gares de péage. ADM travaille actuellement sur la mise en place de la radio info trafic national pour informer en temps réel et interagir avec les conducteurs. Ceci en plus de partenariats avec la protection civile, désormais le réseau autoroutier dispose d’un parc d’ambulances qui lui est dédié. La signalisation et l’information sur les panneaux de chantier sont très importantes pour informer sur les différentes déviations en cas de travaux de maintenance, une information relayée par les PMV et ADM trafic.