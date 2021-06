Le PJD réagit à la démission de Ramid

Mustapha Ramid, ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement aurait décidé de geler son adhésion du Parti de la Justice et du développent, voire présenter sa démission, aussi bien du parti que du gouvernement « pour raisons de santé ».

Cependant, le secrétariat du parti de la Lampe aurait refusé et le gel et la démission de Ramid. Ainsi, selon un communiqué dudit secrétariat, publié samedi dernier, lors de sa réunion mensuelle, a affirmé « qu’en relation avec ce qu’a exprimé le « Professeur » Mustapha Ramid, concernant son désir de se retirer de ses activités politiques et partisanes, le secrétariat général tient à souligner sa fidélité au ‘frère’ Ramid’ et sa fierté pour son militantisme et ses contributions politiques et nationales ».

La même source ajoute qu’elle appelle donc Ramid « à poursuivre ses attributions militantes, partisanes et politiques, qui contribuent efficacement à promouvoir les réformes entreprises par le parti, à même du renforcement du parcours de la réforme politique, démocratique et des droits humains dans notre pays ».

Pour rappel, plusieurs pages des réseaux sociaux avaient annoncé la démission du PJD de Mustapha Ramid. Ce que, d’ailleurs, celui-ci avait affirmé indirectement, via sa page officielle Facebook.

L.A.