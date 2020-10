Le petit Saif Eddine à l’honneur chez la police de Casablanca

La Direction générale de la sûreté nationale a accueilli vendredi à Casablanca Saif Eddine, un enfant âgé de 4 ans qui rêve de devenir policier.

Le petit était apparu dans une vidéo, vêtu d’un uniforme petite taille de policier et parlait de son rêve de devenir policier. Arborant un uniforme qui lui a été offert à l’occasion, le jeune garçon a fièrement posé aux côtés de policiers exerçant dans les unités mobiles, la circulation et la police urbaine.

Durant cette cérémonie qui s’est tenue en présence de cadres de la DGSN et des membres de sa famille, le jeune fan de la police nationale a également reçu en cadeau une tablette électronique et deux uniformes complets de police, celui de l’été et celui de l’hiver, avec des répliques des accessoires dont sont dotés les hommes et les femmes de la sûreté.

La DGSN a entrepris de s’ouvrir sur la société et de promouvoir son image de police citoyenne et a, dans ce cadre, organisé des réceptions similaires dans plusieurs villes du Maroc au profit d’enfants dont le souhait est d’embrasser une carrière au sein de la police.

S.Z.