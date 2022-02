Le petit Rayan devient la « nouvelle icône de l’enfance » (UNICEF)

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a présenté, ce lundi, ses condoléances à la famille éprouvée de l’enfant Rayan, suite au tragique accident qui lui a coûté la vie, tout en rendant un vibrant hommage aux efforts de sauvetage.

Dans un communiqué, l’UNICEF rend un hommage appuyé à toutes les personnes qui se sont mobilisées, jour et nuit durant l’opération de sauvetage de Rayan, soulignant que l’intense mobilisation, cinq jours durant, pour sauver Rayan, a prouvé la valeur réelle qu’accorde la Nation aux droits de ses enfants à la vie et à la protection.

En ce jour des funérailles du petit Rayan, l’UNICEF renouvelle ses condoléances à la famille éprouvée et salue leur force et courage pour faire face à cette tragédie. « Après l’odyssée du sauvetage de Rayan, est née aujourd’hui une épopée. Ce triste événement a démontré combien le Maroc, toutes parties prenantes confondues, fait face aux défis qui pourraient toucher à ses enfants », relève le communiqué.

« Nouvelle icône de l’enfance au Maroc et ailleurs, il est de notre devoir vis-à-vis de la mémoire de Rayan de déployer tous les efforts possibles pour que tous les enfants au monde soient mieux protégés et leurs droits à la vie, à la survie et au développement mieux défendus », a souligné l’organisme onusien.

M.S.