Le petit Rayan a été sorti du puits

Le petit Rayan, âgé de 5 ans, tombé mardi dernier, dans un puits de 32 mètres dans le village d’Ighrane, relevant de la commune Tamorot (province de Chefchaouen), a été sorti du puits après plusieurs jours de mobilisation des équipes de secours.

On ne dispose, pour l’instant, d’aucune information sur son état de santé.

Les Marocains et le monde entier ont suivi avec beaucoup d’émotion les efforts de sauvetage de Rayan. Cet accident a propulsé cette région isolée au centre de l’intérêt de l’opinion publique nationale et internationale, et l’enfant, qui a passé sa troisième journée au fond du puits, a suscité un grand émoi.

Après avoir achevé le forage vertical d’une profondeur d’environ 32 mètres, l’opération de creusement d’une brèche horizontale a commencé ce vendredi après-midi avec l’aide d’une équipe d’experts.

Rayan, 5 ans, est tombé, mardi, dans ce puits de 32 mètres non couvert et non clôturé, près de la maison de sa famille.

Après avoir notifié les autorités, un comité de suivi et de sauvetage, qui a été créé, a élaboré plusieurs scénarios pour sauver l’enfant et lui fournir de l’oxygène et de l’eau.

Suite à l’échec des tentatives pour sauver Rayan directement du puits, les autorités ont adopté un plan portant sur le forage en parallèle sur 32 mètres de profondeur, puis le creusement d’une brèche vers le puits pour retirer l’enfant.