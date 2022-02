Le père du petit Rayan dément une nouvelle mensongère

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses rumeurs d’internautes et de youtubeurs oisifs et cupides, cherchant le buzz à tout prix et le gain facile, ont été colportés que la maman du petit Rayan, décédé dans des circonstances dramatiques connues de tous, est enceinte de cinq mois.

Mais lors d’un entretien accordé à la chaîne Al-Arabiya, le père de Rayan a formellement démenti ces allégations mensongères, tout en soulignant, qu’en effet son épouse était enceinte mais qu’elle avait fait une fausse couche, bien avant le drame auquel tout le monde a sincèrement et douloureusement compati.

Et de préciser que le couple a une fille et un garçon et que le défunt Rayan était le Benjamin de la famille.

Pour rappel, le petit Rayan a été inhumé, ce lundi, dans la commune Tamorot (province de Chefchaouen). L’inhumation de la dépouille de l’enfant, qui a eu lieu après les prières d’Addohr et du mort, s’est déroulée au cimetière Zaouia dans le village de Daroutane, en présence de la famille du défunt et une foule d’habitants de la commune et des collectivités territoriales voisines.

L.A.