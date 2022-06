Le père du jeune marocain Brahim Saadoun lance un appel à Vladimir Poutine

Tahar Saadoun, le père du jeune Marocain, Brahim Saadoun, condamné à la peine capitale après son incarcération, il y a quelques semaines, par les autorités des séparatistes de Donetsk, à l’est de l’Ukraine, a affirmé que son fils a nié, « malgré sa volonté », sa religion, pendant son audition.

Lors d’un point de presse, ce lundi à Rabat, Tahar Saadoun a affirmé bien connaître son fils et sa façon de se comporter, tout en précisant que si celui-ci n’a pas déclaré être musulman, c’était « par crainte d’être directement accusé par les autorités de Donetsk d’appartenance à l’organisation terroriste de Daech ».

De même que via les médias marocains, Saadoun père s’est adressé au président russe, Vladimir Poutine, et au président de la République populaire de Donetsk (RPD), les appelant à faire preuve d’humanité concernant le dossier de son fils et de le rendre aux siens, sans exécuter la peine de mort dont il a écopé et qu’il ne mérite pas, selon ses dires.

Il a également appelé le gouvernement marocain à intervenir à ce sujet avec les moyens dont il dispose, malgré le fait de la non reconnaissance de la RPD par le Maroc.

Rappelant que le Royaume avait entrepris la démolition de toute une montagne dans le but de sauver l’enfant Rayan, Tahar Sadoun a souligné que le pays ne peut abandonner l’un de ses fils et citoyens qui risque la peine capitale, quelles qu’en soient les circonstances.

Le père de Brahim Saadoun a également vivement appelé à ce que son fils soit soumis à une consultation psychologique, afin que son réel état de santé soit diagnostiqué.

L.A.