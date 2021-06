Le père de Saad Lamjarred endeuillé (PHOTO)

Le chanteur Bachir Abdou a exprimé son chagrin suite au décès d’un ami proche. Sur son compte Instagram, le père de Saad Lamjarred a posté une photo du défunt et présenté ses condoléances à ses proches.

«Hamid Hakouchi, mon grand ami, l’ami de tous les artistes, les sportifs et les journalistes, a tiré sa révérence. «En mon nom et au nom de ma famille, Lalla Nezha Regragui et mon fils Saad Lamjarred, j’adresse mes sincères condoléances à son épouse, ses enfants et ses proches. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde et accorde patience et courage à sa famille. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons», a écrit Bachir Abdou.

H.M.