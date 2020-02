Le père de Dounia Batma arrêté à Marrakech

La police de Marrakech a arrêté le père de Dounia Batma dans les premières heures de ce lundi pour conduite en état d’ébriété.

Une source sécuritaire a confié à Le Site info que Hamid Batma conduisait sa voiture en état d’ivresse avancée, précisant que son permis de conduire lui a été retiré. Il a été placé en garde à vue et sera déféré mardi devant le procureur du roi près le tribunal de première instance.

Rappelons que Dounia Batma et sa sœur Ibtissam ont comparu ce lundi devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Marrakech pour leur implication dans l’affaire «Hamza monbb.

La chanteuse et sa sœur sont poursuivies pour “participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer”. Le juge d’instruction leur a accordé la liberté provisoire après le dépôt d’une caution qui a finalement été revue à la hausse. Leurs passeports ont également été confisqués et il leur est interdit de quitter le territoire national.

