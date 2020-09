Le père de Adnane remercie le roi Mohammed VI

Le père de Adnane, le jeune enfant de 11 ans violé, tué et enterré à Tanger, a confié que toute la famille a été agréablement surprise par les condoléances du roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à Le Site info, il a assuré qu’il ne s’attendait pas à ce geste du Souverain, soulignant que la mère de Adnane a aussi exprimé sa joie après avoir reçu les condoléances du roi.

«Cette attention particulière est un véritable soutien pour toute la famille. Le message du roi nous a aidés à surmonter notre colère et nous a rassurés. On ne le remerciera jamais assez», a confié le père de Adnane.

Rappelons que le roi Mohammed VI a affirmé avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction la nouvelle de la tragédie qui a endeuillé la famille de Adnane.

Le roi a exprimé aux membres de la famille du défunt et, à travers eux à l’ensemble de ses proches, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à cette perte cruelle, soulignant que leur foi inébranlable en Dieu ne fait, dans une telle épreuve, que renforcer leur patience, et que Dieu leur en rétribuera amplement.

Le Souverain a également condamné l’acte criminel odieux « dont votre fils innocent a été victime et nous partageons avec vous et toutes les familles marocaines qui ont compati avec vous, l’ampleur de cette perte cruelle ».

N.M.