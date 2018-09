Le PDG de Danone est de retour au Maroc pour une annonce importante

Comme promis, Emmanuel Faber revient à Casablanca. Le PDG de Danone est attendu ce mercredi 5 septembre dans la capitale économique pour annoncer les résultats de la campagne de consultation “Ntwasslou w Nwasslou”, lancée depuis quelques semaines par Centrale Danone afin de trouver une issue à la crise à laquelle elle fait face depuis le lancement du mouvement de boycott.

Selon une source de Le Site Info, Faber, qui tiendra une série de réunions avec ses équipes, devrait annoncer le nouveau prix du lait frais pasteurisé lors d’une conférence de presse prévue ce mercredi à 15h. La baisse du prix du lait Centrale étant la principale revendication des citoyens marocains.

Rappelons que lors de sa première visite au Maroc, en juin dernier, le grand patron de Danone avait promis de trouver une solution à la crise que traverse sa filiale marocaine. “Le lait frais pasteurisé doit être plus abordable et je m’y engage de façon durable”, avait-il affirmé. “Nous n’allons plus faire aucun profit en lait frais pasteurisé”, avait-t-il annoncé. Et d’ajouter que “le lait frais restera ce qu’il est sans antibiotique et sans conservateurs”.

Pour rappel, dans le cadre de la campagne de consultation “Ntwasslou w Nwasslou” de Centrale Danone, dont la dernière étape avait eu lieu à Agadir le 7 août dernier, des dizaines de salariés de l’entreprise sont allés à la rencontre d’épiciers et de consommateurs.

Selon une source de Le Site Info, près de 1000 salariés ont pu rencontrer plus de 88.500 personnes afin de les écouter et prendre en compte leurs propositions.

Soufiane Laraki