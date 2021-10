Le Pass vaccinal pour un retour rapide à la vie normale ?

Le médecin chercheur en politiques et en systèmes de santé, Tayeb Hamdi, a déclaré que le pass vaccinal permettra aux Marocains vaccinés de reprendre une vie proche de la normale, en attendant l’accès à une immunité collective plus large.

Dans une publication, le chercheur a précisé que le pass permet également de protéger les non vaccinés, leur environnement et la population en général du danger qu’ils représentent. Les non vaccinés, ajoute Dr Hamdi, ont 11 fois plus de risque de mourir du covid-19 et 10 fois plus de risque d’être admis dans les blocs de réanimation.

Le chercheur souligne qu’entre 100 cas de décès dus au covid, 99,5% des cas ne sont pas vaccinés, ajoutant qu’il est inadmissible de laisser 36 millions de Marocains sous la contrainte des mesures restrictives jusqu’à la fin de l’épidémie. L’alternative logique, ajoute le professeur est d’assouplir voire de supprimer certaines mesures au profit des personnes vaccinées pour leur permettre de bénéficier du retour progressif à une vie normale, tout en en attendant que les cinq ou six millions restants les rejoignent.

M.F.