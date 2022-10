Le parc automobile de la DGSN s’offre un relooking (PHOTOS)

La Direction Générale de la Sureté Nationale (DGSN) a adopté, dans le cadre des efforts déployés pour le renouvellement et le développement de sa flotte automobile, «une nouvelle identité visuelle», avec une peinture et des caractéristiques spéciales, pour les différents véhicules et motos utilisés par les unités de la police de secours, les patrouilles de sécurité mobiles et les unités mobiles de maintien de l’ordre.

Cette nouvelle identité visuelle sera généralisée à tous les nouveaux véhicules et motos, qui intégreront le service de sûreté, à partir du 25 octobre 2022, souligne la DGSN dans un communiqué.

La nouvelle identité visuelle des véhicules et motos de la sécurité publique, utilisés par les patrouilles de sécurité et les unités de police de secours, se caractérise par sa couleur blanche avec une inscription de l’emblème de la sûreté nationale en rouge et vert sur le devant et sur les portes de la voiture, accompagné du drapeau national, ainsi que le numéro 19 pour recevoir les différents appels de secours des citoyens.

Une autre identité similaire avec les mêmes caractéristiques, cette fois avec une peinture bleue, a été adoptée pour différencier le reste des véhicules de police, mis à la disposition des unités mobiles de maintien de l’ordre, chargés de gérer et de sécuriser les manifestations et les grands événements, ajoute la même source.

La DGSN cherche à travers l’adoption de cette nouvelle identité visuelle à différencier les véhicules de sécurité des autres véhicules, dans le but de faciliter leur mission qui consiste à préserver la sécurité du pays et des citoyens, de les rendre facilement identifiables et joignables par les citoyens et citoyennes en cas d’appels de secours ou d’intervention sur la voie publique.

L’adoption de cette nouvelle identité visuelle s’inscrit dans une dynamique continue à laquelle la DGSN a adhéré dans l’objectif de développer le service public de police à même de répondre aux aspirations des citoyens, conclut le communiqué.

S.L.