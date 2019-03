Le Pape quittera le Maroc à bord d’un avion de la RAM

Le Pape François est arrivé samedi après-midi au Maroc pour une visite de deux jours. Le Souverain pontife a atterri à l’aéroport de Rabat-Salé où il a été accueilli par le roi Mohammed VI.

Discours sur l’esplanade de la mosquée Hassan, entretiens avec le roi Mohammed VI, visites du Mausolée Mohammed V, de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams et de centres sociaux, la visite papale au Maroc aura été marquée par d’intenses activités.

Si le Pape est arrivé au Maroc à bord d’un avion de la compagnie italienne Alitalia, son retour à Rome se fera à bord d’un 737-800 de la Royal Air Maroc, a appris Le Site Info de sources bien informées.

Et d’ajouter que “le Pape sera accompagné d’une délégation d’environ 100 personnes. Un équipage de 10 personnes assurera le vol et le confort du Souverain pontife”.

Rappelons qu’après avoir prononcé leur discours samedi sur l’esplanade de la Mosquée Hassan, le roi Mohammed VI et le Pape François se sont rendus au Palais royal de Rabat, où ils ont procédé à la signature de “l’Appel d’Al Qods” visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.

S.L.