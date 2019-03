Le Pape François accueilli en grande pompe à Rabat

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a présidé, ce samedi 30 mars à l’esplanade de la Mosquée Hassan à Rabat, la cérémonie d’accueil officiel du Pape François.

A l’arrivée des cortèges des deux Souverains à l’esplanade, le roi Mohammed VI et le Pape François ont salué les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, alors qu’une salve de 21 coups de canon retentissait en signe de bienvenue au Chef de l’État du Vatican et de l’Église Catholique.

Le roi Mohammed VI et son illustre hôte ont, ensuite, passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant que le Pape François ne soit salué par le Chef du gouvernement, les présidents des deux Chambres du Parlement, le ministre d’État chargé des Droits de l’Homme, les Conseillers du roi, le ministre de l’Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et le ministre des Habous et des Affaires islamiques.

Le Chef de l’Église Catholique a également été salué par le Premier président de la Cour de Cassation, le procureur général du Roi près cette Cour, le Secrétaire général du Conseil Supérieur des Oulémas, le directeur du secrétariat particulier du Souverain, le Chambellan du roi, le porte-parole du Palais Royal et historiographe du Royaume, les doyens des corps diplomatiques accrédités à Rabat, ainsi que des chefs religieux, catholiques et juifs.

Le Pape François a aussi été salué par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur général des Forces Armées Royales (FAR), le Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie, le Général de Division, Inspecteur des Forces Royales Air, le Général de Brigade, Inspecteur de la Marine Royale, le Général de Brigade, chef du 3è bureau de l’Etat-Major général des FAR, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire national, et le directeur général des Études et de la Documentation.

Par la suite, le roi Mohammed VI a été salué par les membres de la délégation officielle accompagnant le Souverain pontife.

Le roi et son illustre hôte ont, ensuite, gagné la Tribune Royale à l’esplanade de la mosquée Hassan d’où Ils prononcent, devant des dizaines de milliers de personnes, toutes confessions confondues, des discours à l’occasion de cette première rencontre entre Amir Al-Mouminine et Sa Sainteté le Pape François.

S.L. (avec MAP)