Le Pape François a quitté le Maroc

Le Pape François a quitté ce dimanche après-midi le Maroc, au terme d’une visite officielle de deux jours, à l’invitation du roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

Le Souverain pontife a été salué, à son départ de l’aéroport Rabat-Salé, par le Chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani.

Après avoir passé en revue un détachement de la Marine Royale, qui rendait les honneurs, Sa Sainteté le Pape a été salué par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yaakoubi, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abdessamad Sekkal, ainsi que par des représentants d’instances élues et des autorités locales, et des personnalités civiles et militaires.

Rappelons que le chef de l’Eglise catholique était arrivé samedi au Maroc dans le cadre d’une visite officielle marquée par d’intenses activités.

S.L. (avec MAP)