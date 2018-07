Le PAM ferme son site web, plus de 20 employés risquent le chômage

Les même sources ont indiqué que Khalid Adnoun, porte-parole du parti et Adib Ben Ibrahim, responsable financier, se sont réunis avec les journalistes, dont la plupart passaient leurs vacances d’été en dehors de Rabat, et ce, pour leur annoncer la nouvelle. Les responsables du site ont donné une autre option aux journalistes: rejoindre le parti en tant que fonctionnaires.

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a décidé de fermer son site web jeudi dernier. 22 journalistes et techniciens ont été avertis au dernier moment de cette décision.