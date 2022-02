Le PAM appelle à une réunion urgente de la majorité gouvernementale

Le Bureau politique du Parti Authenticité et Modernité (PAM) invite les partis de la majorité gouvernementale à une réunion urgente concernant la hausse des prix des produits énergétiques, ainsi qu’au sujet de la détérioration des conditions dans le monde rural, du fait de la rareté de la pluviométrie et de ses répercussions sur les citoyens.

Un communiqué du BP du parti du Tracteur, publié suite à sa réunion du jeudi 10 février, a affirmé que la rencontre proposée a pour objectif l’adoption commune d’une décision concernant les mesures adéquates, susceptibles de limiter les conséquences de la crise que vit le monde rural.

De même qu’elle aura pour but de lancer un appel au gouvernement afin qu’il mette en oeuvre des moyens exceptionnels de soutien et de solidarité au profit des paysans et de la population rurale. Et ce, à cause des répercussions endurées par ces derniers, surtout en ce qui concerne l’alimentation animale et le fourrage, entre autres produits de première nécessité, afin de sauvegarder « une vie digne à nos compatriotes ruraux ».

Le Bureau politique du PAM a également lancé un appel à l’Exécutif de mettre en oeuvre des mesures administratives et pécuniaires à même de diminuer les aléas de la revue en hausse des prix des produits énergétiques du marché international se répercutant sur le marché local et, en particulier, sur la vie quotidienne générale des citoyens.

Et de demander aussi au gouvernement de s’activer rapidement et efficacement à la stabilisation des prix de l’alimentation animale et du fourrage, ainsi que de sanctionner sévèrement quiconque qui osera exploiter ces circonstances pour spéculer comme il veut sur les prix.

Un appel a également été adressé aux militants PAMistes du monde rural pour leur mobilisation et le déploiement de leurs efforts au service plus considérable de l’intérêt de la population rurale, aussi qu’à l’écoute attentive de celle-ci, en étroite coordination avec les élus citadins.

L.A.