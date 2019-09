Le numéro 19 de la DGSN fait tomber un guinéen

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda a arrêté, samedi aux premières heures, un citoyen guinéen en situation de séjour illégal au Maroc pour son implication présumée dans une affaire de séquestration, d’organisation de l’immigration illégale et de traite humaine, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les services de la police avait reçu un appel via le numéro de secours gratuit (19) de la part d’un citoyen soudanais affirmant que son frère était séquestré par une personne active dans un réseau d’immigration illégale, précise la DGSN, ajoutant qu’une enquête approfondie menée à ce sujet a permis de localiser la victime supposée, en plus de six autres étrangers d’origine subsaharien, tous séquestrés dans une maison.

Les recherches et investigations ont dévoilé que le suspect avait fait immigré clandestinement les personnes séquestrées depuis la ville d’Oran en Algérie, et qu’il les détenait contre leur gré en vue de les obliger à payer une somme de 500 euros par personne en contrepartie de l’immigration clandestine, détaille la même source.

Elle fait savoir que le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, alors que la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc a été appliquée aux autres personnes victimes de séquestration.

S.L. (avec MAP)