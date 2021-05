Le nouvel écovillage Sidi Kaouki à l’honneur du 1er CRI Investment Days

La Province d’Essaouira et le Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi, en collaboration avec la Direction Provinciale des Eaux et Forêts et la lutte contre la Désertification et le Conseil Communal de Sidi Kaouki ont organisé ce vendredi 21 mai 2021 à Essaouira, et en concertation avec le CRT de Marrakech-Safi et le CPT d’Essaouira, la 1ère Edition des CRI Investment Days.

Durant cette rencontre, qui a réuni plus d’une centaine de participants, avec des investisseurs nationaux et internationaux en plus d’une retransmission en direct sur les réseaux sociaux, le CRI de Marrakech Safi a présenté les opportunités d’investissement dans le village écotouristique de Sidi Kaouki, à travers un appel à projets.

Situé à 26 km d’Essaouira, Sidi Kaouki est un écrin connu mondialement pour sa vague, qui en fait un spot très prisé par les amateurs et professionnels des sports nautiques.

Le CRI de Marrakech-Safi a exposé la stratégie de développement éco-responsable de Sidi Kaouki, et dans la Province d’Essaouira dans son ensemble, axée sur l’écotourisme et la mobilité douce, deux thématiques approfondies par le CRT de Marrakech-Safi et Essaouira Innovation Lab.

Afin d’accompagner au plus près les investisseurs, le CRI de Marrakech-Safi a présenté une banque de projets novateurs, visant à enrichir l’expérience qu’offre Sidi Kaouki, en termes d’hébergement, de restauration, d’animation, d’activités sportives, d’artisanat, des produits du terroir, de mobilité douce et de développement durable.

54 lots sont actuellement ouverts à la commercialisation, de 400 m² à 3.66 hectares. Les opérateurs intéressés peuvent se connecter sur crimarrakech.ma/sidikaouki ou contacter directement l’antenne du CRI à Essaouira, et pourront soumissionner leurs projets jusqu’au 21 juillet 2021.

Les investisseurs dont les projets ont été retenus bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, d’un fast-track administratif et d’une visibilité accrue sur les plateformes du CRT et du CRI de Marrakech-Safi.

Ils ont dit:

Adil Malki, Gouverneur de la Province d’Essaouira

« Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un dynamisme enclenché tant sur le volet urbanistique avec la sortie fin 2019 du nouveau plan d’aménagement de la Commune de Sidi Kaouki, qu’au niveau de la réalisation d’équipements et d’infrastructures (routes, eau, assainissement, etc.). Mais surtout dans le cadre d’une «intelligence collective» de toutes les parties prenantes qui veulent faire de la Province d’Essaouira une éco destination par excellence ».

Hamid Bentahar, Président du Conseil Régional du Tourisme de Marrakech-Safi.

«L’objectif n’est pas de mettre en place une énième zone touristique. Nous comptons créer, en intelligence collective avec l’ensemble des acteurs publics et privés, un nouveau concept d’écovillage durable qui permettra une meilleure inclusion des communautés locales pour un développement territorial équitable».

Yassine Mseffer, Directeur Général du Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi

« Dans le cadre de la nouvelle loi 47-18 portant sue la réforme des CRI, nous avons pour mission d’une part d’accompagner les opérateurs tout au long de leurs projets d’investissement, et d’autre part, de participer à l’impulsion économique de la Région à travers une planification stratégique en amont des territoires et le développement d’une offre territoriale intégrée. Cette banque de projets touristiques à Sidi Kaouki répond à tout cela. Nous comptons dupliquer très vite cette expérience prometteuse sur d’autres sites d’intérêt stratégique de la Région de Marrakech-Safi ».