Le nouvel ambassadeur US au Maroc et son épouse jouent aux touristes à Casablanca (PHOTOS)

En compagnie de son épouse, le nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Rabat vient d’entamer des visites à des sites historiques et à des monuments du Royaume. Ainsi, récemment désigné à ce poste, David Fisher a visité la mosquée Hassan II, à Casablanca, au cours de la semaine écoulée, d’après des photos publiées par “Dar America”, le Centre culturel américain. Et ce, après que l’ambassadeur a été reçu par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Sur la page officielle du Centre culturel américain, “Dar America” a publié un post, illustré de photos de David Fisher et de sa femme. Le texte souligne: “L’ambassadeur des Etats-Unis, en compagnie de son épouse, a commencé à découvrir l’architecture et l’art urbaniste marocains, ainsi que l’artisanat national, par une visite à la mosquée Hassan II”. Et la publication s’interroge sur les autres sites historiques et autres monuments que compte découvrir le nouvel ambassadeur.

De son côté, l’animateur de l’émission mensuelle “TE Discussion”, de “Dar America”, a évoqué sa rencontre avec David Fisher. Via sa page officielle Facebook, Mustapha Amrani écrit avoir rencontré brièvement le nouvel ambassadeur mais que ces courts instants leur ont permis de parler du programme des activités de “Dar America”, ainsi que du rôle prépondérant de l’ambassade dans le domaine socio-culturel et dans la promotion des initiatives au profit de jeunes. De même qu’ont été évoquées la richesse et la diversité du patrimoine civilisationnel marocain. Celui-ci, précise Amrani, est justement l’objet du livre qu’il a offert à l’ambassadeur et à son épouse.

Par ailleurs, le Département d’Etat américain avait annoncé, via son compte Twitter, que David Fisher avait officiellement présenté ses lettres d’accréditation en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, mercredi dernier.

