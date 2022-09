Le nouveau Palais de justice de Rabat est opérationnel (VIDEO)

Ce lundi 12 septembre a eu lieu l’inauguration du nouveau siège du Palais de justice de Rabat. Ce nouveau bâtiment, qui s’étale sur une superficie de près de 50.000 m2, comprend un tribunal de première instance et une Cour d’appel, avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et 8 étages.

Le tribunal de première instance comprend 10 salles d’audience, des bureaux d’accueil avec 11 guichets et des bureaux des responsables judiciaires et administratifs, une salle des réunions et une bibliothèque.

Quant à la Cour d’appel, elle comprend 8 salles d’audience, des salles d’accueil dotées de 11 guichets, de bureaux des responsables judiciaires et administratifs, d’une salle de formation et d’une autre des réunions, outre une bibliothèque.

Le nouveau Palais de justice de la capitale comprend également une cafétéria, une salle des prières, un espace réservé aux avocats et 306 bureaux des magistrats et fonctionnaires, outre des lieux de détention respectant les principes des droits de l’homme.

