Le nouveau nez de l’actrice marocaine Hasnae Moumni divise la Toile (PHOTO)

L’actrice marocaine Hasnae Moumni a décidé d’avoir recours à une rhinoplastie, chirurgie plastique du nez. Cette décision, qui est normalement personnelle, a suscité la polémique sur le réseau social Instagram et a attiré de nombreuses critiques à l’artiste , à cause de son » nouveau nez ».

Les pages d’Instagram ont ainsi été débordées de photos de Hasnae Moumni, « avant et après », selon les slogans des pubs du genre, opérations chirurgicales ou perte de poids, la rhinoplastie à, laquelle elle a eu recours. Les commentaires nombreux divergent, selon les fans et followers de la jeune artiste qui la soutiennent totalement, d’un côté, et ceux de personnes aux critiques acerbes qui lui reprochent d’avoir fait appel à la chirurgie plastique, de l’autre côté.

Dans le souci d’informer nos lecteurs et de connaître l’avis de la jeune actrice sur sa rhinoplastie et sur les réactions que cela a suscitées, Le Site info a contacté Hasnae Moumni. Mais celle-ci s’est refusée de répondre à nos questions et d’aborder le sujet, ce qui est de son plein droit, de bien entendu.

A rappeler que les plus récentes œuvres auxquelles la jeune et prometteuse actrice, Hasnae Moumni, lauréate de l’ISADAC (Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle), de Rabat, sont la série « Ez-Zettat », réalisée par Ali Tahiri, et la sitcom ramadanesque « Zenqat Essaada (La rue du Bonheur), réalisée par Safaa Baraka, produites et diffusées par la chaîne nationale 2M.

L.A.