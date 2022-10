Le nouveau look de Dounia Batma enflamme la Toile (PHOTO)

Depuis quelques heures, le visage de Dounia Batma est sur toutes les pages spécialisées en info people. La chanteuse a fait un contouring du visage, appelé Texas. Il s’agit d’une technique de médecine esthétique qui modifie l’ovale du visage avec des injections d’acide hyaluronique pour remodeler et renforcer la mâchoire.

Dounia Batma a également reçu des injections au niveau des lèvres afin de les rendre plus charnues.

La chanteuse a aussi partagé son nouveau look sur son compte Instagram, ce qui a fait réagir ses fans. Plusieurs ont loué cette nouvelle apparence et appelé la chanteuse, actuellement en instance de divorce, à rester forte et à poursuivre son chemin.

Rappelons que la semaine dernière, l’artiste a porté une demande de divorce auprès du Tribunal des Affaires familiales de Marrakech.

Après des échanges houleux sur les réseaux ces derniers mois, la chanteuse a franchi le pas pour se séparer légalement de son mari et père de ses deux filles. D’après des informations dont dispose Le Site Info, le Tribunal a décidé de reporter l’affaire au 21 novembre prochain, afin de permettre aux différentes parties de préparer leurs arguments.

Il est à noter que Mohamed Al-Turk est poursuivi en état de liberté provisoire dans une autre plainte de la chanteuse pour adultère et extorsion.

S.L.