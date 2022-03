Le nouveau look de Bouchra Ijourk surprend la Toile

Bouchra Ijourk, réalisatrice, scénariste, dramaturge et actrice marocaine, a enflammé la toile avec son nouveau look qui n’a laissé personne indifférent.

Via son compte Instagram, Bouchra Ijourk a partagé cette nouvelle photo, le mercredi soir du 30 mars courant, avec ses fans et followers, en sus du filtre pour lèvres et une coupe « wavy hair » (ndlr, chevelure ondulée) au lieu de sa coupe de cheveux habituelle.

Par ailleurs, la réalisatrice vient de terminer le tournage de son film » Chahd », produit par la chaîne nationale 2M, un drame social mettant en lumière les relations des jeunes avec leur milieu, leurs familles, leur avenir, leurs ambitions et déceptions.

Plusieurs artistes marocains font partie de la distribution de « Chahd », dont Fadila Benmoussa, Saad Mouaffak, ainsi que d’autres interprètes.

L.A.