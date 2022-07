Le nouveau clip de Manal Benchlikha cartonne (VIDEO)

La chanteuse marocaine Manal Benchlikha, plus connue sous son prénom Manal, a tenu à préserver son style vestimentaire, celui des futures mariées convolant en justes noces, dans le clip de sa nouvelle chanson « Ma khallaw ma galou » ( littéralement, « Ils ont tout prétendu »).

Manal a révélé sa nouvelle œuvre, après la promo qu’elle a publiée récemment pour faire connaître « Ma khallaw ma galou » et a surpris son public avec le vidéo-clip qui décrit parfaitement, dans les moindres détails, l’ambiance festive d’un vrai mariage traditionnel, bel et bien marocain, avec les vêtements traditionnels appropriés et les bijoux et autres ornements qui vont avec.

La chanteuse marocaine a collaboré à l’élaboration de ce clip avec le réalisateur Farid Malki. Quant aux paroles de la chanson, elle sont l’œuvre de Manal Nizk, dont la composition a été confiée à Mounir Maarouf.

A rappeler que l’artiste a toujours mis en avant les habits marocains traditionnels, caftans et bijoux essentiellement, dans les clips de ses chansons, à l’instar de « Niya », chanson qui a recueilli un immense succès et dont le clip a récolté plus de 47 millions de vues sur la chaîne officielle Youtube de Manal Benchlikha.

L.A.