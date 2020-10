Le nombre de Marocains qui seront à la retraite d’ici 5 ans

Le nombre de Marocain(e)s qui partiront à la retraite, les cinq prochaines années, sera de 55.488, selon les récentes statistiques du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.

Dans le cadre du rapport concernant les ressources humaines du Projet de Loi de Finances (PLF) 2021, le chiffre précité sera atteint et ce, après les réformes ayant abouti, le 1er janvier 2017, à ce que l’âge de la retraite passe de 60 à 63 ans, à raison de 6 mois par an, selon les prévisions de la Caisse marocaine des retraites (CMR).

En 2020, ils seront donc 8.858 retraités et, en 2021, leur nombre passera à 12.301, comme expliqué dans le tableau ci-dessous.

Et toujours selon le rapport précité, ce sont les secteurs de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur qui auront la part du lion, avec le plus grand nombre de fonctionnaires retraités, plus de 35.000, suivis par le secteur de la Santé, quelque 5.000 fonctionnaires, et le ministère de l’Intérieur avec plus de 5.000 fonctionnaires.

Larbi Alaoui