Le nombre de Marocains “non religieux” aurait augmenté

A voir les mosquées pleines à craquer pendant les vendredis -sans parler des “tarawihs” du mois sacré de Ramadan-, à voir les fidèles prier sur la voie publique, l’observateur étranger pourrait croire que les Marocains sont d’une piété sans faille et les meilleurs musulmans du monde.

Une étude vient de remette les pendules (de la foi) à l’heure. L’échantillon représentatif du sondage, réalisé par BBC Arabic et Arabic Barometer, réseau de la Princeton University (Etat de New Jersey), entre fin 2018 et mars 2019, a concerné 25000 personnes de onze pays du monde arabe, surtout parmi les jeunes.

L’étude en question révèle qu’au Maroc, entre 2013 et 2018, le nombre des Marocains qui se sentent “non religieux” a augmenté de 8%. Un nombre tout de même moins important qu’en Tunisie où 30% de la population se disent “non religieux”, presque le même pourcentage qu’en Libye, alors que chez nos voisins de l’Est, ils ne sont que 15%.

En général, l’enquête révèle que dans le monde arabe, les personnes qui se disent “religieuses” se rétrécit comme peau de chagrin, surtout parmi les moins de 30 ans. Et ce sont 18% parmi ces derniers qui assument être “non religieux”. En revanche, pendant la même période, la foi des Yéménites est moins ébranlée que dans les autres pays arabes puisque le nombre des “non religieux” n’est plus que de 5%, alors qu’il était le double de ce pourcentage.

Larbi Alaoui.