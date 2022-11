Le must des universités internationales au Maroc ce week-end pour l’événement Campus Fair  

Campus Fair, le salon international des grandes écoles et universités revient les 19 et 20 novembre à l’hôtel Hyatt de Casablanca, avec plus de cinquante établissements mondiaux de premier rang représentant 7 pays: les Etats-Unis, le Canada, l’Espagne, le Royaume-Uni, la France, la Suisse et le Maroc.

Année après année, l’événement organisé par le quotidien français Le Monde et le magazine marocain Campus Fair réaffirme son positionnement international, qui est unique au Maroc et en Afrique du Nord, avec un large spectre de cursus: ingénieur, management, sciences de la santé, sciences politiques, hôtellerie, design…

«Cette année encore, nous accueillons de prestigieux exposants, à l’image de Polytechnique Paris, l’ESCP, Audencia, Avantage Ontario, qui est un groupement d’établissements canadiens, mais également HEC Montréal et bien d’autres … Les écoles marocaines ne sont pas en reste, avec l’ESCA, l’UIR, l’EMSI, Centrale Casablanca, de même que les classes préparatoires incontournables que sont GSR, l’ESTEM ou encore Descartes. », confie Youssef Ziraoui, co-organisateur du salon. Outre les grandes écoles et universités, Campus France Maroc figure également parmi les exposants, pour fournir aux futurs étudiants tous les renseignements sur les études en France et faciliter les candidatures de pré-inscription auprès des établissements de l’enseignement supérieur. Mais ce n’est pas tout ! Cette année encore, l’Ambassade des Etats-Unis, viendra le temps d’un week-end, accompagner les lycéens à construire leur projet d’études au pays de l’Oncle Sam et présenter le programme Fulbright, qui offre des bourses aux étudiants marocains.

« En donnant à Campus Fair cette dimension internationale, notre ambition était de proposer aux lycéens marocains une offre pédagogique riche et de répondre à leurs interrogations. Telle est aussi la vocation des conférences animées par des journalistes du groupe Le Monde, durant lesquelles nous donnons la parole à des experts du monde de l’éducation, et échangeons avec les visiteurs » poursuivent les organisateurs.