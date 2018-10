Le MUR réagit à “l’idylle” de Yatim

Le Mouvement de l’unicité et de la réforme, matrice idéologique du PJD, est enfin sorti de son silence au sujet de l’affaire du ministre de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle Mohamed Yatim qui est apparu dans une vidéo main dans la main à Paris avec sa fiancée, une kinésithérapeute.

Le mouvement a ainsi estimé, dans un communiqué publié par son bureau exécutif, que le PJDiste a commis une erreur inadmissible, soulignant que son comportement n’est pas digne d’un responsable qui n’est, pourtant, pas habitué à ce genre d’écarts.

«Le Mouvement respecte les préceptes de l’islam appelant à moraliser toute personne loin du bon chemin et à réparer le mal tout en évitant la diffamation, le manque de respect et l’insulte. Ce qui est certain, c’est que le MUR défend la solidité et l’équilibre de la structure familiale et suit les enseignements de la Charia à ce sujet», peut-on lire dans le communiqué.

Une source du bureau exécutif a confié à Le Site Info que le mouvement s’est réuni samedi 29 septembre afin d’entendre Mohamed Yatim, qui en fait également partie, à propos de cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre.

A noter que plusieurs membres du MUR ont appelé, sur leurs réseaux sociaux, à sanctionner le ministre de l’Emploi pour avoir manqué de respect à la charte du mouvement. D’autres, en revanche, l’ont ardemment défendu.

S.L.