Le montant des aides allouées aux centrales syndicales augmente

Le montant des aides allouées aux centrales syndicales augmentera de 30% dans le but de promouvoir le respect des libertés syndicales et renforcer la représentation syndicale, a souligné le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

De même, il sera procédé également à la révision de l’aide allouée à la formation syndicale afin de renforcer le rôle des syndicats dans l’encadrement et la formation, a-t-il ajouté dans une allocution à l’occasion de la Fête des travailleurs.

Cette augmentation s’inscrit dans le cadre du parachèvement de l’arsenal juridique de l’emploi et de son adéquation avec les transformations des marchés du travail national et international, a-t-il relevé.

Dans le même contexte, le ministre a affirmé que les parties se sont engagées à œuvrer pour la définition de la loi organique définissant les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève, avant la fin de la première session de la deuxième année législative de l’actuelle législature (janvier 2023), ainsi que de revoir le Code du travail avant la fin de l’actuelle législature (juillet 2023).

En plus, les parties se sont engagées à faire adopter la loi relative aux organisations syndicales, avant la fin de la deuxième session de la deuxième année législative de la législature en cours (juillet 2024), ainsi qu’à revoir les mesures légales pour les élections professionnelles avant la fin de la deuxième session de la deuxième année législative de la législature en cours (juillet 2023).