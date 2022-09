Le Momo Morning Show revient pour sa 14ème saison

Le « Momo Morning Show » est de retour pour sa 14ème saison sur HIT RADIO ! L’une des plus ancienne matinale radio depuis la libéralisation du champ audiovisuel au Maroc. Véritable phénomène générationnel, l’animateur Mohamed Bousfiha (alias Momo) a réussi le pari de fidéliser des millions d’auditeurs sur 14 saisons et de recruter plus de 84.000 nouveaux auditeurs quotidiens en 1 an.

Pour cette saison, Momo et son équipe continueront à partager leur passion pour la radio et pour les auditeurs. Nouveauté qui marquera sans doute le paysage radiophonique, outre sa longévité, la durée exceptionnelle qui passe de 4 à 5 heures de show chaque jour du lundi au vendredi (7h à 12h).

Ce créneau offrira encore plus de plaisir aux auditeurs, à travers la musique, des jeux, du divertissement, des invités people et des débats de société pour accorder du temps d’échange sur les sujets qui préoccupent les marocains au quotidien.

Une nouvelle saison qui démarre le 5 septembre, après une expérience inédite pour Momo qui a animé une matinale en France pendant tout l’été sur Swigg FM.

DES AUDIENCES À LA HAUSSE

Les derniers résultats d’audience radios* confirme le leadership de HIT RADIO sur les moins de 45 ans la semaine comme le week-end, toutes régions ou CSP confondus avec 3,3 millions d’auditeurs à l’écoute chaque jour.

HIT RADIO est également n°1 sur les cibles commerciales : les CSP+ (respectivement 19% d’audience cumulée sur la cible AB et 16% sur les ABC1), les actifs et les urbains.

Fait rare parmi les radios au Maroc, HIT RADIO bénéficie d’une structure d’audience équilibrée avec 49% de femmes et 51% d’hommes.

Les progressions d’audiences les plus significatives, outre sur le Momo Morning Show, sont à noter le week-end avec plus de 89 000 nouveaux auditeurs et sur la région de Casablanca avec plus de 33 000 nouveaux auditeurs.

*Source : CIRAD, vague avril-juin 2022.

[email protected]