Le moment où Gad Elmaleh a salué le roi Mohammed VI (VIDEO)

Le roi Mohammed VI a visité, ce mercredi à l’ancienne médina d’Essaouira, “Bayt Dakira”, un espace spirituel et patrimonial de préservation et de valorisation de la mémoire judéo-marocaine. Cet espace historique, culturel et spirituel, abrite, après des travaux de restauration, la Synagogue «Slat Attia», la maison de la mémoire et de l’histoire «Bayt Dakira» et le Centre international de recherches Haim et Célia Zafrani sur l’histoire des Relations entre le Judaïsme et l’Islam.

À son arrivée à “Bayt Dakira”, le Souverain a été accueilli par le Conseiller royal, président de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, avant d’être salué par les membres du Comité scientifique de «Bayt Dakira» et du bureau de l’Association Essaouira-Mogador, initiatrice de ce chantier, et les architectes chargés de la restauration de ce projet.

Le Souverain a ensuite été salué par le Grand Rabbin de Casablanca, Joseph Israel, et le Grand Rabbin David Pinto, avant de visiter la salle de prière «Slat Attia», l’une des synagogues les plus emblématiques d’Essaouira-Mogador qui reflète l’exceptionnelle singularité et la richesse du judaïsme marocain.

Le Souverain a, par la suite, été salué par Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Par la suite, André Azoulay a prononcé une allocution devant le roi dans laquelle il a affirmé que cette visite du Souverain scelle la renaissance de la ville d’Essaouira, qui a toujours été tournée vers le reste du Monde, notant que c’est un jour historique qui porte l’empreinte de “notre Maroc séculaire et millénaire qui a su protéger la très grande diversité, qui est la richesse centrale de notre pays”.

A l’issue de la visite, le roi Mohammed VI a été salué par 27 personnalités de la communauté juive marocaine et du monde, dont l’humoriste Gad Elmaleh.

