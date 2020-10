Le ministre français de l’Intérieur contraint d’interrompre sa visite au Maroc

Gérald Darmanin a quitté précipitamment Rabat, ce vendredi soir, pour rentrer en France. Le ministre français de l’Intérieur a dû interrompre sa visite de travail au Maroc à cause d’un acte terroriste perpétré, cet après-midi, au département d’Yvelines.

Auparavant, le ministre français avait eu des entretiens avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, et aussi avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, et Ahmed Taoufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques. Il a aussi visité le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, à Rabat.

Mais Gérald Darmanin a été dans l’obligation de rejoindre d’urgence l’aéroport de Rabat-Salé pour rentrer à Paris. Sitôt arrivé à destination, le ministre de l’Intérieur a vite fait de se rendre à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) où sera aussi présent le président de la République française, Emmanuel Macron, ainsi que d’autres ministres français.

L’acte terroriste en question a été perpétré par un jeune homme de 18 ans, d’origine tchétchène, qui a décapité un professeur d’histoire du collège du Bois-d’Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine. La victime avait montré à ses élèves des caricatures du Prophète Mohamed, lors d’un cours sur la liberté d’opinion et d’expression.

Ayant opposé une forte résistance aux forces de l’ordre qui voulaient l’interpeller, le mis en cause, qui n’était pas fiché S, a été finalement été abattu par la police à Eragny-sur-Oise, où il avait commis son acte criminel.

Le parquet national antiterrosiste s’est saisi de l’affaire, rapportent les médias français.

Larbi Alaoui