Le ministre de l’Agriculture: « Plusieurs prix baisseront, dont celui de la volaille »

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a assuré que « plusieurs denrées vont connaître un retour aux prix habituels et que la décision est étudiée avec les professionnels des différents secteurs, dont ceux des filières avicoles ».

Lors du point de presse, tenu à l’heure où nous mettions en ligne, suite au Conseil de gouvernement de ce jeudi 4 novembre, Pr Mohammed Sadiki a souligné que l’objectif est de revenir à la production avicole d’avant la pandémie de la covid-19.

De même que le ministre a expliqué cet objectif par le fait que cette production est en baisse, du fait de la situation épidémiologique, alors qu’elle a même connu la faillite, dans certains cas. Pr Sadiki, dans le même cadre, a également indiqué que son ministère a discuté avec la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) au Maroc, afin de faire en sorte d’augmenter la production en vue de la revue en baisse des prix actuels de la volaille.

Larbi Alaoui