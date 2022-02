Le ministre de l’Agriculture, Mohammed Sadiki, est à Paris: voici pourquoi

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a pris part, ce lundi à Paris, à une réunion des ministres de l’Agriculture et des hautes personnalités invitées à la 58ème édition du Salon International de l’Agriculture de Paris qui se tient du 26 février au 06 mars sous le thème « l’agriculture : notre quotidien, votre avenir ! ».

La participation à cette réunion ministérielle s’inscrit dans le cadre de la forte coopération entre le Maroc et la France dans le domaine du développement de l’agriculture et de son intégration aux chaines de valeur mondiales. Elle intervient dans un contexte international marqué par l’engagement de tous pour un changement climatique efficient et de qualité des systèmes alimentaires dans l’objectif de la sécurité alimentaire.

En marge de cette réunion ministérielle à laquelle ont pris part les ministres de l’agriculture de plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie, Sadiki a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec des ministres, hauts responsables et professionnels du secteur agricole.

La rencontre bilatérale avec le ministre français de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, a porté sur le renforcement de la coopération entre le Maroc et la France dans les domaines de l’agriculture et de la pêche maritime, à travers notamment, la signature d’un accord de coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, de l’enseignement et de la recherche et du développement rural.

« La rencontre avec mon homologue français a été une occasion très importante pour un échange sur des sujets d’intérêt commun qui concernent le secteur agricole et l’alimentation et toute la dynamique de coopération entre nos deux pays aussi bien au niveau institutionnel pour tout ce qui se rapporte aux aspects Recherche & Innovation, qu’au niveau des échanges commerciaux notamment de produits agricoles et alimentaires, des engrais et des échanges au niveau des céréales », a indiqué Sadiki dans une déclaration à la MAP.

L’entretien avec le ministre français de l’Agriculture a porté également sur « la conjoncture mondiale qui a un impact sur les prix des produits alimentaires au niveau international. Mais également sur un certain nombre d’équilibres en termes d’échange, d’export, d’import et de marchés qui touchent la région méditerranéenne de manière globale », a ajouté Sadiki.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a également tenu des rencontres bilatérales et des échanges avec la ministre Rwandaise de l’agriculture et des ressources animales, avec les ministres de l’agriculture et du développement rural et celui des ressources animales et halieutiques de Côte d’Ivoire, pays avec lequel le Maroc a développé une coopération « très importante » dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Des échanges ont également été tenus avec le Secrétaire d’Etat de l’agriculture et du développement rural de Roumanie.

Avec les ministres de Côte d’Ivoire, « on s’est mis d’accord ensemble sur un programme d’échange de visites pour poursuivre les projets lancés dans le cadre de conventions entre les deux pays mais également afin de dynamiser les échanges avec la Côte d’Ivoire, dans un contexte de sortie du Covid-19 », a indiqué Sadiki.

Le ministre, qui était accompagné de Mme Ghita El Ghorfi, Directrice de Morocco Foodex, a rencontré aussi les représentants de groupes agricoles français (fédérations, associations…), notamment céréaliers qui ont des relations avec le Maroc, mais également d’autres groupes et patrons d’entreprises agroalimentaires et d’industrie françaises « qui s’intéressent aux échanges avec le Royaume et à l’investissement au Maroc ».

En marge de ses rencontres au SIAP, le ministre a effectué une visite de plusieurs espaces du salon pour prendre connaissance des dernières nouveautés et expériences, en particulier en matière de recherche, innovation et enseignement agricoles.

Le SIAP, qui rassemble chaque année tous les acteurs du monde agricole, est considéré comme l’événement agricole de référence, non seulement en France mais aussi à l’étranger.

Cette année, il se tient sous le signe « l’agriculture : notre quotidien, votre avenir ! », une façon de souligner que les récentes crises ont mis en évidence une « agriculture battante ». « Les consommateurs, de plus en plus attentifs à la qualité de leur alimentation, ont re(découvert) le rôle essentiel des agriculteurs et de leur travail au quotidien. L’enjeu est plus que jamais de construire un avenir en commun », affirment les organisateurs.

Le SIAP accueillait chaque année, avant la pandémie, une moyenne de 600.000 visiteurs et était considéré de ce fait comme le rendez-vous incontournable des grandes cultures, de la gastronomie régionale et internationale, des produits des terroirs et de l’élevage.

Le Salon constitue une occasion idoine pour le Maroc de prospecter de nouveaux débouchés pour son agriculture et de nouer des contacts d’affaires avec d’importants importateurs potentiels.