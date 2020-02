Le ministre Aït Taleb prend de court le directeur du CHU de Meknès

Le ministre de la Santé a effectué une visite surprise, tard dans la nuit du mardi 18 février, au Centre hospitalier universitaire régional de Meknès.

Ainsi, selon une source de Le Site Info, Pr Khalid Aït Taleb a pris connaissance de la “situation désastreuse” où pataugent presque tous les services du CHU. Le ministre s’est également rendu compte des mauvaises prestations qui sont le lot des patients et de leurs accompagnateurs, au sein de l’établissement hospitalier.

Notre source a précisé que Pr Aït Taleb est entré dans une colère noire en constatant, de visu, les nombreux dysfonctionnements que connaît le CHU régional de Meknès. Par conséquent, il a sévèrement adressé des critiques à l’encontre du directeur, tout en lui ordonnant l’amélioration des services légitimes auxquels les citoyens ont plein droit.

Le directeur du CHU régional de Meknès a eu ainsi un délai d’un mois pour remettre les pendules sanitaires à l’heure. Et ce, pour mettre les petits plats dans les grands et faire le nécessaire dans l’objectif que l’établissement hospitalier, dont il a la responsabilité, accomplisse plus consciencieusement et plus efficacement les missions de santé qui sont les siennes.

Larbi Alaoui (avec Rim Tabiba)